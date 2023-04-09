Поздравление Генеральному секретарю СНГ Сергею Лебедеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Генерального секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева с 75-летием.

"Знаю Вас как компетентного руководителя, настоящего профессионала и последовательного приверженца всестороннего укрепления Содружества Независимых Государств. Ваши жизненный путь и многолетний добросовестный труд заслужили искреннее признание на Родине и за ее пределами, - говорится в поздравлении. - Во многом благодаря Вашим усилиям и выдвигаемым инициативам СНГ продолжает динамично развиваться, обеспечивая условия для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества стран-участниц".

Александр Лукашенко пожелал Сергею Лебедеву доброго здоровья, счастья и благополучия. "Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и умение реализовать задуманное помогают Вам успешно решать самые сложные и ответственные задачи", - добавил белорусский лидер.