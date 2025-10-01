Подписан Указ об объектах обращения с радиоактивными отходами

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября подписал Указ № 349 "Об объектах обращения с радиоактивными отходами".

Документ предусматривает внесение изменений в Указ от 12 апреля 2023 года № 101 "Об организации системы обращения с радиоактивными отходами". Поправки касаются определения заказчика и генерального подрядчика строительства пункта захоронения радиоактивных отходов.

В качестве заказчика этих работ будет выступать РУП "Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами", генподрядчика - госпредприятие "Белэнергострой" - управляющая компания холдинга".