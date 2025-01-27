Телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

    Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Таджикистана Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона.

    Президент Таджикистана поздравил белорусского коллегу с победой и высоким результатом на прошедших президентских выборах.

    Главы государств обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, взаимодействие в интеграционных форматах.

    В адрес Александра Лукашенко по случаю победы на выборах также поступило поздравительное послание от Эмомали Рахмона.

    "Результаты прошедшего голосования и активное участие в них избирателей вновь подтвердили высокий уровень доверия и широкую поддержку белорусским обществом проводимого Вами стратегического курса на устойчивое социально-экономическое развитие и укрепление позиций страны на международной арене".

    Эмомали Рахмон отметил хорошую динамику развития таджикско-белорусских отношений дружбы и многопланового сотрудничества в духе стратегического партнерства.

    "Уверен, что совместными усилиями мы и впредь обеспечим плодотворное продвижение взаимодействия Таджикистана и Беларуси, обогащая его новым практическим содержанием во благо наших братских народов", - подчеркнул Президент Таджикистана.

    Эмомали Рахмон пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и новых больших успехов в реализации всех начинаний на высшем государственном посту, а дружественному народу Республики Беларусь - мира, благополучия и поступательного прогресса.

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