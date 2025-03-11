Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 марта провел телефонный разговор с Президентом Гвинеи-Бисау. Умару Сисоку Эмбало позвонил Главе белорусского государства для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

Состоялся обстоятельный разговор по всему комплексу двусторонних отношений и направлениям, по которым стороны заинтересованы развивать взаимодействие.

Александр Лукашенко и Умару Сисоку Эмбало также обсудили детали планируемого официального визита лидера Гвинеи-Бисау в Беларусь.