Телефонный разговор с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом

Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа состоялся 1 февраля.

Шахбаз Шариф поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах Президента Республики Беларусь. Лидеры стран обсудили вопросы двусторонних отношений между Беларусью и Пакистаном, перспективы развития сотрудничества.

Также в ходе разговора были обсуждены детали предстоящего визита Премьер-министра Пакистана в Беларусь.