Телефонный разговор с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом

    Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа состоялся 1 февраля.

    Шахбаз Шариф поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах Президента Республики Беларусь. Лидеры стран обсудили вопросы двусторонних отношений между Беларусью и Пакистаном, перспективы развития сотрудничества.

    Также в ходе разговора были обсуждены детали предстоящего визита Премьер-министра Пакистана в Беларусь.

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