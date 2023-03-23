Соболезнования президентам Республики Мадагаскар, Малави и Мозамбика

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Республики Мадагаскар Андри Радзуэлине, Президенту Малави Лазарусу Чаквере и Президенту Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси в связи с катастрофическими последствиями и гибелью людей в результате тропического циклона "Фредди".

"Стихийное бедствие забрало жизнь большого количества людей, нанесло непоправимый ущерб важным объектам инфраструктуры, тысячи жителей острова остались без крыши над головой", - говорится в соболезновании Президенту Республики Мадагаскар.

В послании Президенту Малави Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси опечалены катастрофическими последствиями циклона, которые сопровождаются уничтожающей вспышкой холеры среди местного населения.

"Белорусы глубоко сопереживают дружелюбному мозамбикскому народу и разделяют боль всех, кто потерял родных и близких в результате жуткого стихийного бедствия", - отметил Глава государства в соболезновании Президенту Мозамбика.

Александр Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в этих странах, выразил слова поддержки тем, кто потерял родных и близких.