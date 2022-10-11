Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в связи с человеческими жертвами в результате стихийного бедствия в штате Арагуа.

"С чувством большой скорби в Беларуси узнали о человеческих жертвах в результате ужасного стихийного бедствия в городе Техериас штата Арагуа", - говорится в соболезновании.

В это тяжелое для Венесуэлы время Глава белорусского государства от имени своих соотечественников и себя лично адресовал слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пропавших без вести, а также пожелал скорейшего выздоровления и преодоления последствий разрушительной стихии всем пострадавшим.