Соболезнование Президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуну Сисулиту

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуну Сисулиту, а также семье и близким, всем лаосцам в связи со смертью четвертого Президента этой страны Кхамтая Сипхандона.

"Ушел из жизни прекрасный политический, партийный и военный деятель, - отметил Глава государства. - Он сыграл значительную роль в борьбе лаосского народа за независимость, в становлении современного самостоятельного Лаоса, повышении его международного авторитета".

"Мы будем помнить Кхамтая Сипхандона как лидера дружественного государства, который стоял во главе Народно-революционной партии и Правительства Лаоса, когда между нашими странами были установлены дипломатические отношения. Во время его президентства фактически начались первые прямые контакты Минска и Вьентьяна", - подчеркнул Александр Лукашенко.