Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование Президенту Исламской Республики Иран Ибрагиму Раиси в связи с гибелью людей в результате теракта.

"С ужасом и болью узнал про террористический акт в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз. Беларусь решительно осуждает злодеяния, которые приводят к гибели ни в чем не повинных людей и угрожают мирной жизни страны", - говорится в соболезновании.

В это мрачное для Ирана время Александр Лукашенко адресовал искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, а также слова поддержки Президенту Ирана и всему народу этой страны.