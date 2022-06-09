Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Исламской Республики Иран Ибрагиму Раиси в связи с трагедией на железной дороге в провинции Южный Хорасан, приведшей к многочисленным жертвам.

В это тяжелое время Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил слова поддержки иранскому лидеру и дружественному народу Ирана, адресовал искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.