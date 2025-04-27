Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану в связи с большим количеством раненых и погибших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси это известие восприняли с глубокой скорбью. От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших, передал пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим и слова поддержки всем, кого затронула эта трагедия.