Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирака Абдуле Латифу Рашиду в связи с пожаром в городе Эль-Кут.

"С глубокой болью и печалью в Беларуси восприняли известие об ужасном пожаре в торговом центре в городе Эль-Кут, в результате которого погибли и пострадали десятки жителей Ирака. В этот тяжелый момент от имени белорусского народа и себя лично передаю слова поддержки и солидарности, а также пожелания стойкости и мужества семьям погибших, скорейшего выздоровления всем, кого затронула эта трагедия", - говорится в соболезновании.