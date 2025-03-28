Соболезнование Председателю Государственного административного совета, Премьер-министру Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайну

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Председателю Государственного административного совета, Премьер-министру Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайну в связи с последствиями землетрясения в этой стране.

"Со щемящей болью в Беларуси восприняли новость о сильном землетрясении в Мьянме, которое привело к человеческим жертвам и многочисленным разрушениям. От имени своих соотечественников и себя лично выражаю слова глубокого сочувствия Вашему Превосходительству, семьям погибших и потерпевшим в результате стихийного бедствия. В этот сложный час наши мысли остаются с руководством и всем народом Мьянмы", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления раненым и стабилизации ситуации.