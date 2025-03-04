Приветствие участникам республиканских финальных соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба"

Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам, организаторам и гостям республиканских финальных соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Республики Беларусь.

"В нашем турнире каждый год принимают участие тысячи юных любителей самой популярной во всех уголках страны игры на льду. Он давно стал ярким праздником детского хоккея и отличной школой для тех, кто мечтает о больших спортивных достижениях", - говорится в приветствии.

Александр Лукашенко отметил, что борьба за путевки в главный республиканский финал на каждом отборочном этапе идет бескомпромиссная, а победа достается самым стойким, трудолюбивым и упорным.

"Убежден, что вы проявите на столичном льду свои лучшие качества. А наиболее талантливые смогут защищать честь нашей страны на крупнейших международных соревнованиях", - подчеркнул Глава государства.

Президент пожелал участникам соревнований крепкого здоровья, спортивной удачи и больших побед.