Поздравление Верховному Патриарху и Католикосу всех армян Гарегину Второму

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина Второго с днем рождения.

Глава государства отметил, что в Беларуси с особым трепетом относятся к самоотверженному просветительскому служению Верховного Патриарха, которое оказывает благодатное влияние на современное общество, укрепляет идеи добра и милосердия.

"Убежден, что и в дальнейшем Ваши усилия будут способствовать духовному сближению, межнациональному и межконфессиональному миру, упрочению дружбы и взаимопонимания между нашими братскими народами", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Гарегину Второму душевных сил, крепкого здоровья и новых успехов в его благородной подвижнической деятельности.