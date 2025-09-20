Поздравление участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2025" в Волковыске

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2025" в Волковыске:

    "Уважаемые хлеборобы Гродненщины!

    От всей души поздравляю вас с успешным завершением основного этапа уборочной кампании 2025 года. 

    Мирный крестьянский труд является важнейшей составляющей фундамента продовольственной безопасности Беларуси.

    Хлеборобы Принеманского края, объединенные ответственностью и целеустремленностью, вновь доказали, что для профессионалов, искренне любящих свое дело, любой вызов превращается в новую возможность.

    В очень непростой по погодным условиям год вы вырастили и собрали свыше 1 миллиона 700 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур с рапсом. Это второй результат в республике. Получена самая высокая в стране урожайность зерна - более 50 центнеров с гектара, а по отдельным хозяйствам - более 90. Это стало возможным за счет высокой культуры земледелия, основанной на исконных традициях, хозяйском отношении к родной земле, перспективных научных разработках.

    Благодарю всех, кто боролся с последствиями непогоды и организовал наилучший уход за растениями, кто в дни уборки сутками трудился на полях и элеваторах Гродненщины.

    Убежден, что и впредь вы будете эффективно выполнять масштабные задачи, которые стоят перед агропромышленным сектором страны.

    Желаю вам дальнейших успехов в труде, широких горизонтов развития и неисчерпаемых сил для достижения самых амбициозных целей. 

    Мира, добра, оптимизма и процветания вам и нашей любимой Беларуси".

