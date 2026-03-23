Поздравление Тхонглуну Сисулиту с переизбранием Президентом Лаосской Народно-Демократической Республики

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Тхонглуна Сисулита с переизбранием Президентом Лаосской Народно-Демократической Республики.

"Уверен, что под Вашим руководством Лаос будет и в дальнейшем успешно развиваться и расширять международные связи, в том числе с Республикой Беларусь. Убежден, дружественные отношения между нашими странами являются прочной основой для плодотворного межгосударственного сотрудничества в различных отраслях", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что будет рад новым встречам с Тхонглуном Сисулитом для обсуждения приоритетных вопросов белорусско-лаосской, региональной и международной повесток дня.

Президент Беларуси пожелал Президенту Лаоса отличного здоровья и дальнейших свершений на ответственном посту, а народу Лаоса - мира и благополучия.