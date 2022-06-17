Поздравление старшему тренеру национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Владимиру Шантаровичу

    Глава государства Александр Лукашенко поздравил старшего тренера национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ Владимира Шантаровича с юбилеем.

    «Вы внесли значительный вклад в возрождение победных традиций белорусской гребли на байдарках и каноэ, показав пример честного и самоотверженного служения Родине и любимому делу, - подчеркнул Президент Беларуси. - С Вашим именем связано много ярких достижений наших спортсменов на важнейших международных соревнованиях последних двух десятилетий».

    Александр Лукашенко пожелал юбиляру крепкого здоровья, семейного благополучия, новых свершений и долгих лет жизни.

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