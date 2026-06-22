Поздравление Сопрезиденту Никарагуа Росарио Мурильо

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Сопрезидента Никарагуа Росарио Мурильо с 75-летием.

"Ваши достижения и преданность выбранному пути являются ярким примером служения Родине, ответственности и приверженности идеалам Сандинистской революции", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что благодаря совместным усилиям сопрезидентов Росарио Мурильо и Хосе Даниэля Ортеги укрепляется авторитет Никарагуа на мировой арене, обеспечиваются устойчивый прогресс и процветание страны.

Президент констатировал, что белорусско-никарагуанские отношения на современном этапе отличаются высоким динамизмом в различных сферах взаимодействия. Наблюдается последовательное расширение двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной отраслях.

"Убежден, что связи между Беларусью и Никарагуа будут и в дальнейшем развиваться в конструктивном русле на пользу народов обоих государств", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский лидер пожелал Росарио Мурильо крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и успехов во всех начинаниях.