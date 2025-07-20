Поздравление с Днем металлурга

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником - Днем металлурга.

"Этот праздник объединяет людей уникальной профессии, чьи доблестный труд и преданность делу создают прочный, как металл, каркас промышленного и технологического суверенитета страны. Уверен, богатые традиции отечественной металлургии в сочетании с внедрением современных технологий и повышением эффективности производства будут и впредь способствовать расширению экспортных возможностей и конкурентоспособности нашей экономики", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал работникам отрасли крепкого здоровья, благополучия и успехов во благо процветания родной Беларуси.