Поздравление Ранилу Викрамасингхе с победой на выборах Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ранила Викрамасингхе с победой на выборах Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка.

Глава государства отметил, что за два с небольшим десятилетия между странами сложились теплые и конструктивные отношения, успешно развивается сотрудничество в политической, экономической, научно-технической, образовательной и туристической сферах.

"Надеюсь, ваша красивая страна скоро преодолеет все негативные последствия экономического кризиса и белорусско-ланкийское взаимодействие при вашей непосредственной поддержке ознаменуется новыми достижениями", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Ранилу Викрамасингхе крепкого здоровья и успехов на ответственной государственной должности, а народу Шри-Ланки - гражданского согласия, благополучия и прогресса.

