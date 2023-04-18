Поздравление Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву и народ этой дружественной страны с Днем Независимости.

    "Ваше государство демонстрирует динамичное экономическое развитие и рост благосостояния населения в сложных условиях противостояния внешнему давлению, - говорится в поздравлении. - Курс на сближение наших стран отражают подписание Соглашения об установлении побратимских отношений между Минском и Хараре, открытие Посольства Зимбабве в столице Беларуси".

    По-настоящему фундаментальной вехой Глава государства назвал встречу с Эммерсоном Мнангагвой в этом году: "Во время переговоров мы достигли существенных договоренностей в сферах промышленности, торговли, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, добычи полезных ископаемых, здравоохранения и образования. Уверен в их успешной реализации и выводе белорусско-зимбабвийских связей на качественно новый уровень".

    Александр Лукашенко пожелал Эммерсону Мнангагве отличного здоровья и долголетия, а народу Зимбабве - мира и процветания.

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