Поздравление Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости.

"Убежден, что последовательное укрепление белорусско-туркменских отношений позволит реализовать имеющийся значительный потенциал межгосударственного партнерства", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Сердару Бердымухамедову доброго здоровья и неиссякаемой энергии для достижения новых успехов в созидательной деятельности на благо страны, а жителям дружественного Туркменистана - мира и процветания.