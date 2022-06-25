Поздравление Президенту Мозамбика Филипе Ньюси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Мозамбика Филипе Ньюси с национальным праздником - Днем Независимости.

"Вызовы сегодняшнего дня требуют от нас более тесной кооперации по всем направлениям двустороннего взаимодействия, особенно в сферах торгово-экономического и политического сотрудничества, на пользу обоих государств", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Филипе Ньюси доброго здоровья и плодотворной деятельности на ответственном посту, а дружественному народу Мозамбика - мира и процветания.