Поздравление Президенту Мальдивской Республики Ибрагиму Мохаммеду Солиху

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Мальдивской Республики Ибрагима Мохаммеда Солиха с национальным праздником - Днем Независимости.

Глава государства отметил, что, несмотря на географическую удаленность, между странами сложились добрые двусторонние отношения.

"Беларусь заинтересована в расширении контактов с Мальдивами на всех уровнях и намерена постепенно наращивать взаимовыгодное сотрудничество по широкому спектру направлений, - говорится в поздравлении. - Сегодня в нашей торговле сохраняется большой нереализованный потенциал в таких отраслях, как деревообработка, нефтехимия, фармацевтика, наука и технологии, производство продуктов питания, а также в сфере поставок строительных материалов, техники и оборудования".

Александр Лукашенко пожелал Ибрагиму Мохаммеду Солиху крепкого здоровья, счастья и успехов на ответственной государственной должности, а народу Мальдивской Республики - процветания и благополучия.