Поздравление Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения.

"Ваша плодотворная деятельность на посту Главы государства является примером профессионализма, политической дальновидности и твердости духа, которые Вы проявляете в продвижении интересов Кыргызской Республики", - говорится в поздравлении.

"С теплотой вспоминаю ноябрьскую встречу в г.Бишкеке в рамках заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, где был решен ряд важных вопросов в области обеспечения стабильности в регионе", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко высоко оценил вклад Садыра Жапарова в развитие дружественных отношений между Беларусью и Кыргызстаном, а также содействие эффективному и взаимовыгодному сотрудничеству. "Убежден, что наши совместные усилия, направленные на реализацию потенциала белорусско-кыргызского партнерства, будут способствовать дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия", - подчеркнул он.

Президент Беларуси пожелал Президенту Кыргызстана доброго здоровья, неиссякаемой энергии и созидательных успехов.