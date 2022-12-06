Поздравление Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову

Глава государства Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с днем рождения.

"Сегодня под Вашим руководством дружественный Кыргызстан динамично развивается, следуя по пути социально-экономических преобразований, занимает взвешенную позицию на международной арене, успешно реализует свое председательство в интеграционных объединениях", - отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко выразил убежденность, что сплоченность и взаимная поддержка двух стран на многосторонних площадках будет и впредь содействовать развитию белорусско-кыргызского диалога на всех уровнях, позволит эффективно противостоять современным вызовам.

Глава государства пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, мира, добра, успешного претворения в жизнь всех планов и начинаний.