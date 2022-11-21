Поздравление Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву

Беларусь и впредь останется близким другом и надежным партнером Казахстана. Об этом говорится в поздравительном послании от Президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю его победы на состоявшихся президентских выборах.

Ранее, 21 ноября, лидеры стран провели телефонный разговор, во время которого Президент Беларуси лично поздравил коллегу с победой на выборах.

В официальной поздравительной телеграмме по этому поводу подчеркивается, что переизбрание Касым-Жомарта Токаева стало наглядным подтверждением всенародной поддержки стратегического курса на проведение эффективных реформ, направленных на модернизацию страны, укрепление ее международного авторитета. "Высоко ценю сложившиеся между нами доверительные отношения, позволяющие открыто обсуждать любые, даже самые сложные вопросы. Хочу заверить Вас в том, что Беларусь и впредь останется близким другом и надежным партнером Казахстана, настроенным на твердую поддержку в нынешней непростой ситуации", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подтвердил готовность принять Президента Казахстана в Беларуси с официальным визитом, который позволит объективно оценить состояние двустороннего взаимодействия, а также ускорить реализацию ранее достигнутых договоренностей.

Президент пожелал своему коллеге крепкого здоровья и новых успехов в осуществлении масштабных преобразований в интересах народа Казахстана.