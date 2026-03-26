Поздравление Президенту Бангладеш Мохаммеду Шахабуддину

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Бангладеш Мохаммеда Шахабуддина и всех граждан этой страны с Днем Независимости.

"Приятно отметить, что наши страны связывают отношения дружбы и уважения, а также взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении экономического сотрудничества, реализации совместных проектов и укреплении деловых контактов во всех сферах, - говорится в поздравлении. - Убежден, что потенциал белорусско-бангладешского партнерства не исчерпан и вместе мы сможем вывести двусторонние связи на качественно новый уровень на благо наших народов".

Александр Лукашенко пожелал Мохаммеду Шахабуддину здоровья и успехов в ответственной государственной работе, а жителям Бангладеш - мира и стабильности.