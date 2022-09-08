Поздравление Президенту Анголы Жоау Лоуренсу с повторным назначением на пост Главы государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Ангола Жоау Лоуренсу с победой Народного движения за освобождение Анголы на всеобщих выборах и его повторным назначением на должность Президента страны.

Глава белорусского государства подчеркнул, что итоги голосования ярко свидетельствуют о высоком уровне доверия нации к курсу развития Анголы.

"Надеюсь, что отношения дружбы и взаимоуважения, положенные в основу взаимодействия Беларуси и Анголы еще в прошлом столетии, будут способствовать раскрытию всего потенциала двустороннего сотрудничества между Минском и Луандой в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и иных сферах", - говорится в поздравлении.