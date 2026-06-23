Поздравление Премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с победой на всеобщих выборах возглавляемой им "Партии процветания".

"Результаты народного волеизъявления в очередной раз подтверждают высокое доверие эфиопского общества к Вашему политическому курсу, направленному на обеспечение национального единства, укрепление суверенитета и достижение устойчивого экономического роста страны", - говорится в поздравлении.

"Беларусь придает большое значение расширению взаимодействия с Эфиопией, нашим надежным и перспективным партнером на Африканском континенте, в торговой, промышленной, гуманитарной и других сферах. Убежден, развитию прочных связей будут способствовать подписание ключевых двусторонних соглашений, создание межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, возобновление сборочного производства белорусских тракторов в Эфиопии", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Абию Ахмеду здоровья и дальнейших успехов в реализации государственных задач на благо эфиопского народа.