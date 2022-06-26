Поздравление председателю ЦК Компартии России Геннадию Зюганову

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Центрального Комитета Коммунистической партии России, руководителя фракции Компартии в Государственной Думе Федерального Собрания Геннадия Зюганова с днем рождения.

"Как авторитетный государственный деятель и руководитель фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной Думе Вы вносите весомый вклад в развитие отечественного парламентаризма и совершенствование политической системы, - говорится в поздравлении. - Убежден, что Ваша деятельность будет и впредь всемерно способствовать углублению белорусско-российского стратегического партнерства, расширению интеграционных связей между нашими странами в интересах народов Беларуси и России".

Александр Лукашенко пожелал Геннадию Зюганову крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых свершений на благо Отечества.