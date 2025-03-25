Поздравление первой леди Республики Зимбабве Оксилии Мнангагве

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первую леди Республики Зимбабве Оксилию Мнангагву с днем рождения.

"Ваши патриотизм, богатый жизненный опыт, профессионализм и глубокие знания имеют значительную ценность для Зимбабве, его экономических и гуманитарных программ. Эти же качества приобрели особую значимость и в нашей совместной работе по таким направлениям, как охрана здоровья, в том числе материнства и детства, образование, продовольственная безопасность. Рад, что Ваши визиты в Беларусь стали хорошей традицией. С удовольствием буду приветствовать Вас на гостеприимной белорусской земле в любое удобное для Вас время, чтобы обсудить выполнение достигнутых ранее договоренностей, а также новые перспективные проекты", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Оксилии Мнангагве здоровья, семейного счастья, благополучия и успешного осуществления всех планов.