Поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 50-летием архиерейской хиротонии.

"Следуя важнейшим духовным обетам, данным полвека назад, Вы всем сердцем служите Православию, поддерживаете незыблемый международный авторитет Московского Патриархата, с неутомимой энергией несете людям живое слово Божие, личным примером укрепляете нравственные основы общества", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что вся жизнь Патриарха Кирилла - это неустанный призыв к миру и диалогу, согласию и взаимному уважению. "В Беларуси высоко ценят Ваши мудрую пастырскую заботу и молитвенную поддержку, которые способствуют духовному единению наших братских народов, дают им силы выстоять в испытаниях", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко пожелал Патриарху Кириллу доброго здоровья и дальнейших успехов в праведных трудах на благо Отечества и Православной Церкви.