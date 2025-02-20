В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Премьер-министра Индии Нарендры Моди.

"От имени народа и Правительства Индии сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь в ходе недавно прошедших выборов. Индию и Беларусь традиционно связывают теплые и дружеские отношения. Наше взаимовыгодное сотрудничество в таких областях, как торговля, экономика, наука и технологии, культура, образование и межличностные контакты успешно развивается. Наше членство в многосторонних форумах, таких как ШОС, ООН и другие платформы, предоставляет нам возможности для совместной работы по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в поздравлении.

"Я с нетерпением жду совместной работы по дальнейшему углублению и расширению наших связей в новых областях сотрудничества для более полной реализации истинного потенциала наших двусторонних отношений", - отметил Премьер-министр Индии.

Нарендра Моди пожелал Александру Лукашенко успехов и крепкого здоровья, а также передал наилучшие пожелания мира, прогресса и процветания дружественному народу Беларуси.