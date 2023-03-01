Поздравление народной артистке РСФСР Ирине Купченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Ирину Купченко с днем рождения.

"Исключительный талант и безграничная преданность искусству позволили Вам достичь профессиональных высот, заслужить любовь и признание публики и коллег. Сыгранные Вами в кино и на театральной сцене роли стали классикой, покорив сердца многочисленных поклонников, - говорится в поздравлении. - Уверен, Ваши яркие работы и в дальнейшем будут содействовать развитию культурного сотрудничества между Беларусью и Россией".

Александр Лукашенко пожелал Ирине Купченко здоровья, энергии и оптимизма.