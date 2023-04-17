Поздравление народной артистке России Валерии Перфиловой

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Валерию Перфилову с днем рождения.

"Благодаря уникальному музыкальному стилю, обаянию и трудолюбию Вы достигли вершин успеха и исполнительского мастерства. Глубокое уважение вызывают Ваши активная гражданская позиция и преданность Родине, - говорится в поздравлении. - Белорусские зрители знают и любят Ваше творчество, ценят Вас как доброго друга нашей страны, прекрасного артиста и искреннего человека".

Александр Лукашенко пожелал Валерии Перфиловой крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и новых свершений.