Поздравление народному художнику Беларуси Борису Герловану

Глава государства Александр Лукашенко поздравил народного художника Беларуси Бориса Герлована с 85-летием.

"Ваша деятельность вобрала в себя самые лучшие традиции и достижения белорусской культуры, - говорится в поздравлении. - Благодаря Вашему таланту, усердной работе и неутомимому стремлению к решению новых задач родилось множество прекрасных театральных постановок с уникальной сценографией, которые вошли в сокровищницу национальных культурных ценностей. Надеюсь, что и в дальнейшем Вы будете находиться в непрерывном творческом поиске, а Ваша любовь к искусству будет служить хорошим примером для талантливой молодежи".

Александр Лукашенко пожелал Борису Герловану крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, счастья и благополучия.