Поздравление народному артисту СССР Юрию Башмету

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 70-летием народного артиста СССР Юрия Башмета.

"Вы успешно реализуете себя на профессиональном поприще, духовно обогащая и наполняя сердца миллионов поклонников классической музыки добрыми эмоциями. Большого уважения заслуживает Ваша деятельность по поддержке талантливой молодежи, для которой Вы являетесь авторитетным наставником", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что яркий талант Юрия Башмета, его самоотверженное служение искусству и в дальнейшем будут способствовать развитию и укреплению культурных связей между Беларусью и Россией.

Александр Лукашенко пожелал артисту счастья, здоровья, вдохновения и новых творческих свершений.