Поздравление народному артисту России Илье Резнику

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Илью Резника с 85-летием.

"Исключительный талант и творческая индивидуальность позволили Вам занять почетное место в плеяде признанных мастеров искусств. Созданные Вами произведения, наполненные любовью и созидательной энергией, пользуются заслуженным признанием у белорусской публики", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что и в дальнейшем деятельность Ильи Резника будет способствовать укреплению дружбы и развитию культурного сотрудничества между братскими народами Беларуси и России.

Александр Лукашенко пожелал Илье Резнику доброго здоровья, счастья и благополучия.