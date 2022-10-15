Поздравление народному артисту Беларуси Сергею Франковскому

Глава государства Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Сергея Франковского с 60-летием.

"Своей многолетней творческой деятельностью вы внесли значительный вклад в развитие белорусской исполнительской школы и популяризацию национального музыкального искусства, - говорится в поздравлении. - Ваша жизнь неразрывно связана с Большим театром Беларуси. На знаменитой сцене ваш уникальный талант воплотился в целый ряд блестящих образов, а каждое выступление вызывает у зрителя фейерверк эмоций и чувств".

Президент выразил уверенность, что артист и в дальнейшем будет вдохновенно служить любимому делу и Родине.

Александр Лукашенко пожелал Сергею Франковскому здоровья, неисчерпаемой энергии, успехов, счастья и благополучия.