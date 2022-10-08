Поздравление народному артисту Беларуси Александру Анисимову

Глава государства Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Александра Анисимова с 75-летием.

"Благодаря многогранному дирижерскому таланту и чрезвычайной трудоспособности вы внесли заметный вклад в развитие белорусской культуры, подарили счастливую сценическую судьбу многочисленным произведениям отечественных композиторов и радость встреч с высоким искусством настоящим ценителям классической музыки", - говорится в поздравлении.

Президент отметил символичность того, что вместе с Александром Анисимовым в этом году отмечает свой юбилей Государственный академический симфонический оркестр, с которым неразрывно связан творческий путь дирижера.

"Уверен, еще долгие годы вы будете восхищать поклонников своим мастерством, приумножать музыкальные сокровища нашей Родины и всего мира", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Александру Анисимову крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений.