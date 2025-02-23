Поздравление национальной команде по биатлону

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национальную команду с прекрасным выступлением на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону.

"На раубичских трассах белорусские спортсмены подтвердили свое высокое мастерство и волю к победе. Ваши успехи укрепляют славные традиции отечественного биатлона и вдохновляют молодежь на занятия спортом", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал членам национальной команды по биатлону благополучия, доброго здоровья и неиссякаемой энергии для новых достижений.