Поздравление Лыонг Кыонгу с избранием на пост Президента Социалистической Республики Вьетнам

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа Беларуси и себя лично поздравил Лыонг Кыонга с избранием на пост Президента Социалистической Республики Вьетнам.

"Этот выбор подчеркивает Ваш высокий авторитет и большое доверие со стороны партии, государства и народа. Убежден, профессиональные знания и богатый жизненный опыт позволят Вам эффективно исполнять обязанности руководителя государства в интересах его граждан", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что во время деятельности во Вьетнамской народной армии Лыонг Кыонг способствовал развитию сотрудничества между Беларусью и Вьетнамом в сфере обороны и безопасности. "Надеюсь, что на новом высоком посту Вы будете дальше содействовать укреплению белорусско-вьетнамских отношений, основанных на многолетних традициях дружбы и взаимной поддержки, - отметил белорусский лидер. - Буду рад приветствовать Вас в Беларуси в любое удобное время для обсуждения вопросов расширения двусторонних политических, экономических и гуманитарных связей и плодотворного взаимодействия на международной арене".

Александр Лукашенко пожелал Лыонг Кыонгу крепкого здоровья и успехов в ответственной работе.