Поздравление личному составу и ветеранам 49-й радиотехнической бригады

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 49-й радиотехнической бригады с 90-летием со дня образования соединения.

"В далеком 1932 году под Гомелем был сформирован 11-й отдельный батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи. Великую Отечественную войну его воины встретили на западных рубежах. Участвовали в боях за Пинск, Брянск, Тулу, Гомель, освобождение Минска. Наследницей боевой славы части в послевоенное время стала 49-я радиотехническая бригада", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что личный состав соединения всегда демонстрировал высокие образцы преданности и беззаветного служения Отчизне. "Так было и в грозные годы войны, и в дни мира. По мере развития средств воздушного нападения усложнялись задачи радиотехнических войск, совершенствовались их оснащение и тактика применения новых образцов вооружений. Неизменными качествами стражей неба остаются высокий профессионализм, верность присяге и народу", - обратил внимание Президент.

"Сегодня вы круглосуточно несете боевое дежурство, оберегая воздушные рубежи Родины и мирный труд граждан. Убежден, что так будет и впредь, и для каждого из вас, как истинных патриотов, защита Отечества не только воинский долг, но и дело всей жизни. Благодарю за ратный труд. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба и новых успехов в службе на благо нашей родной Беларуси", - говорится в поздравлении.