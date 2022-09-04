Поздравление личному составу и ветеранам 336-й реактивной артиллерийской бригады

Личному составу и ветеранам 336-й реактивной артиллерийской бригады

Дорогие товарищи!

Поздравляю вас с полувековым юбилеем со дня образования.

Неизменно демонстрируя высокий профессионализм, мастерство и отличную полевую выучку, личный состав бригады эффективно выполняет задачи по обеспечению военной безопасности нашего государства, успешно осваивает и эксплуатирует самые перспективные образцы вооружения и военной техники, в том числе гордость отечественного оборонно-промышленного комплекса - реактивную систему залпового огня "Полонез".

Огневая мощь и интеллектуальная составляющая современных реактивных систем постоянно растет, как роль ракетных войск и артиллерии в ведении современных войн, что делает службу в вашей воинской части почетной и значимой. При этом требует от каждого солдата и офицера особых качеств, дисциплины и ответственности.

Убежден, что вы это хорошо понимаете, как и то, что независимость Беларуси, ее территориальная целостность и мирная жизнь народа - это те ценности, которые всегда должны быть под надежной защитой.

Благодарю за ратный труд ветеранов и личный состав бригады.

Желаю вам доброго здоровья, счастья и новых успехов в службе на благо Республики Беларусь.

Александр Лукашенко