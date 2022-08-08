Поздравление личному составу 74-го отдельного Берлинского полка связи

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 74-го отдельного Берлинского Краснознаменного ордена Александра Невского полка связи с 80-летием его образования.

    Глава государства отметил, что славные традиции части закладывались в суровые годы войны, когда воины-связисты, проявляя особые доблесть и отвагу, участвовали в освобождении Украины и Беларуси, сражались за Ростов, Берлин и Прагу.

    "Ценный опыт тех лет сегодня сохраняет и приумножает нынешнее поколение военнослужащих полка, неоднократно доказывая свои мастерство и выучку отличными результатами, в том числе в последних крупномасштабных совместных белорусско-российских учениях "Запад-2021" и "Союзная решимость-2022", - говорится в поздравлении.

    Александр Лукашенко подчеркнул, что без надежной связи невозможно представить современную армию: "Сегодня вы на высоком профессиональном уровне эффективно решаете сложные и ответственные задачи по предназначению, обеспечивая устойчивую связь в интересах управления войсками в круглосуточном режиме, внося достойный вклад в укрепление военной безопасности государства. Убежден, что так будет и впредь".

    Президент поблагодарил личный состав и ветеранов полка связи за службу и пожелал им крепкого здоровья, мирного неба, добра и благополучия, а также новых успехов и достижений в службе.

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