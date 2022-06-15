Поздравление личному составу 60-го отдельного Барановичского Краснознаменного ордена Александра Невского полка связи

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 60-го отдельного Барановичского Краснознаменного ордена Александра Невского полка связи с 80-летием со дня образования.

Глава государства отметил, что свою славную историю полк начал писать летом 1942 года в период тяжелых боев под Харьковом, затем были Сталинградская и Курская битвы, освобождение Беларуси, Польши и победный май 1945-го в Германии.

"Надежная связь всегда была и остается нервом армии, одним из решающих факторов эффективного управления войсками как в мирное, так и в военное время, залогом их высокой боеспособности и успешного применения на поле боя, - говорится в поздравлении. - Решая значимые задачи по поддержанию системы связи в постоянной боевой готовности, личный состав полка настойчиво совершенствует профессиональное мастерство, осваивает современную технику и неизменно показывает высокую выучку в ходе крупномасштабных учений".

Александр Лукашенко подчеркнул: "Убежден, что каждый из вас ясно осознает, с какими вызовами и угрозами в эти дни столкнулось белорусское государство, и сделает все, чтобы надежно обеспечить мир и спокойствие в нашей родной Беларуси".

Президент пожелал личному составу и ветеранам полка крепкого здоровья, счастья и новых успехов в ратной службе на благо страны и народа.