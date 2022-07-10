Поздравление летчику-космонавту дважды Герою Советского Союза Петру Климуку

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил летчика-космонавта дважды Героя Советского Союза Петра Климука с 80-летием.

"Заветная детская мечта о небе и огромный труд привели вас в круг легендарных личностей, проложивших человечеству дорогу к звездам. Ваше имя как первого белорусского космонавта золотыми буквами вписано в историю нашей страны", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Петр Климук показал современникам яркий пример самоотверженного служения Отечеству и делу всей жизни. "Мужество и героизм, проявленные вами в покорении бескрайней Вселенной во время трех космических полетов, вызывают искреннее восхищение нескольких поколений, - отметил белорусский лидер. - На родной земле о вас всегда говорят с огромной гордостью и уважением как о выдающемся соотечественнике - покорителе Космоса".

Александр Лукашенко пожелал Петру Климуку крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия.