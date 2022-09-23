Поздравление Королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу аль-Сауду

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда, Наследного принца, Заместителя Премьер-министра, Министра обороны Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда и народ Королевства с Национальным днем.

"Под Вашим мудрым руководством государство успешно двигается по направлению строительства диверсифицированной экономики и укрепления лидерских позиций в регионе и мире, - говорится в поздравлении Королю Саудовской Аравии. - Уверяю Вас в готовности Минска к расширению многопланового взаимодействия с Эр-Риядом. Убежден, что совместными усилиями мы сумеем определить перспективные направления развития двусторонних отношений и сотрудничества на международных площадках".

В поздравительном послании в адрес Наследного принца Глава белорусского государства подчеркнул, что Саудовская Аравия является успешной, сильной и самодостаточной страной, которая не поддается давлению извне, а саудовский народ гордится независимой и самостоятельной внутренней и внешней политикой своего руководства.

Александр Лукашенко обозначил заинтересованность Беларуси в расширении двусторонних контактов на всех уровнях и наращивании взаимовыгодного сотрудничества в сферах торговли, сельского хозяйства, образования, инвестиций и гуманитарной деятельности. "Надеюсь, что производственный и промышленный потенциал Беларуси будет полезным для Королевства в рамках реализации инициированной вами программы развития страны "Видение 2030", - отметил белорусский лидер.